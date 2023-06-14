تدشين الربط الثنائي بين الكويت وقطر لتسجيل المخالفات المرورية وتحصيلها إلكترونيا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تدشين الربط الثنائي بين الكويت وقطر؛ لتسجيل وتحصيل قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا، تنفيذا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة استكمال منظومة الربط الأمني وتبادل المعلومات وتكامل الإجراءات بين دول المجلس.

وقالت ‏الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وفد فريق ربط المخالفات المرورية بالكويت قام بزيارة عمل إلى قطر تم من خلالها إنجاز وتدشين الربط الثنائي بين البلدين بما يسمح بتسجيل وتحصيل قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا داخل الدولتين، وأن هذا الربط جاء بعد إنجاز الربط الثنائي مع الإمارات في شهر فبراير الماضي.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة المكتب الفني بقطاع شئون المرور والعمليات بوزارة الداخلية الكويتية العميد خالد العدواني في تصريح له، إن هذا العمل يأتي ضمن استكمال خطوات التكامل الأمني والمروري بين الكويت والدول الشقيقة في مجلس التعاون، وأن تحصيل قيمة المخالفات المرورية سيتم احتسابها إلكترونيا اعتبارا من 30 مايو الماضي.