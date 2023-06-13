قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن علاقات بلاده مع مصر تمتد إلى عمق التاريخ والحضارة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي، عُقد بالعاصمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، أنّه هذا الامتداد التاريخي يحتم على البلدين العمل على تعزيز العلاقات المشتركة وتطويرها في كل المجالات.

وأشار إلى أن العراق يشهد حاليا حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واستعاد دوره الريادي في المنطقة، واصفا بلاده بأنها جزءٌ رئيسٌ من الحل وليس المشكلة.

وأفاد بأن العراق يطرح مبادرات وحلولا وفرصا سياسية واقتصادية تعود بالنفع على دول المنطقة والعالم.