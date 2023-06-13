أمريكا: طرفا الصراع في السودان لا ينتهزان محادثات جدة لتحقيق الهدنة

قال مسئول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن طرفي الصراع في السودان لا ينتهزان فرصة محادثات جدة التي بدأتها الولايات المتحدة والسعودية بهدف التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وفقا لما جرى الاتفاق عليه في بادئ الأمر.

وأضاف المسئول للصحفيين في واشنطن، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تجري مشاورات حاليا مع السعودية ودول عربية وأفريقية بهدف التوصل لمسار للمضي قدما وتأمل في الإعلان عن نهج موصى به في الأيام القليلة المقبلة، بحسب وكالة رويترز.

وتابع: "نعتقد بأننا قدمنا لهما كل الفرص المتاحة. لقد اخترنا هذا المكان لنتيح لهما المحاولة والالتقاء معا ومحاولة إيجاد طريقة للمضي قدما لا تفضي إلى نتيجة تقوم على العنف أو الهيمنة العسكرية".

واستطرد: "من الواضح أنهما لا ينتهزان هذه الصيغة التي قدمناها لهما. الطريقة التي اتفقا عليها في البداية غير ناجحة فيما يتعلق بهذه العملية التدريجية الرامية إلى التوصل لوقف دائم للأعمال القتالية".

من جانبه، صرح مسئول رفيع آخر بالخارجية الأمريكية للصحفيين بأن هناك "إدراكا بدأ يلوح في الأفق" بين طرفي الصراع بعدم وجود حل عسكري مقبول.

وقال المسئول إن هذا لم يُترجم بعد إلى استعداد لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف إطلاق نار لفترة أطول ووضع حد نهائي للأعمال القتالية.

ولم تفض محادثات جدة إلى وقف دائم للقتال، وزادت حدة الاشتباكات بمجرد انتهاء سريان وقف لإطلاق النار يوم الأحد. وقال المسؤول الأمريكي إن الجيش رفض تمديد وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة.

وقالت الأمم المتحدة، يوم الخميس، نقلا عن إحصاءات حكومية، إن 866 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف في القتال.