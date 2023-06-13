اليابان تتبنى أول خطة بشأن الأمن الفضائي

تبنت اليابان اليوم الثلاثاء، أول خطة بشأن الأمن الفضائي بهدف الاستغلال الأمثل للفضاء لأغراض دفاعية على مدار العشرة أعوام المقبلة، وذلك لمواجهة الاستخدام العسكري المتزايد للفضاء الخارجي من جانب الصين وروسيا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، تعهدت في خريطة طريق، تم وضعها بناء على استراتيجية الأمن الوطني التي تم تحديثها في ديسمبر 2022 بتعزيز مشاريع الدفاع اليابانية من خلال استخدام تكنولوجيات الفضاء بالقطاع الخاص.

وتتركز الخطة على تعزيز أنظمة جمع المعلومات لتعزيز فعالية الهجوم المضاد أو الهجوم على قاعدة العدو والقدرات، وهو ما تعهدت اليابان العام الماضي بالحصول عليه مع الالتزام بدستورها الذي ينبذ الحرب.