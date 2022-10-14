 تصعيد 7 ناشئين وغياب 3 لاعبين في مران الإسماعيلي استعدادًا لأسوان - بوابة الشروق
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تصعيد 7 ناشئين وغياب 3 لاعبين في مران الإسماعيلي استعدادًا لأسوان

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 12:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 12:43 ص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي الإثنين استعداداته لمباراة أسوان،في الجولة الـ 32 من الدورى العام والمقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية يوم 29 يونيو.

وشهد المران حضور جميع اللاعبين ماعدا الثلاثى عبدالرحمن مجدى ومحمد حسن للإصابة وكريم عرفات بسبب الامتحانات الدراسية.

بينما تم تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين، هم عبدالله السعيد ومحمد بحيرى ومحمد زيدان ومحمد وجدى وعبدالله حسنى ومحمد خطارى وبشار أشرف، بالإضافة للرباعى الصاعد مروان حمدى وأبوبكر حمزة وعمر الساعى وإياد العسقلانى.

كما أنهى الجهاز الإدارى الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف يومى 15 يونيو و18 يونيو.


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