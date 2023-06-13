وزير الزراعة يتابع موقف الحصر التصنيفي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اجتماعا مع د محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لمتابعة الحصر التصنيفي والموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي التي تقوم بها الهيئة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التكليفات الرئاسية لموضوع تحرير عقود الأراضي بشبه جزيرة سيناء، وتذليل أى عقبات بشأنها وكذلك تذليل أى عقبات أمام الفرص الاستثمارية في الأنشطة الزراعية المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن تشجيعا للاستثمار.

كما تم استعراض آخر تطورات أعمال الحصر التصنيفى ودراسات التربة للأراضي الجديدة ‏الجاري استصلاحها في سيناء وتوشكى والدلتا الجديد والوادى والفرافرة وغيرها.

كما ناقش الاجتماع مشكلة تقنين أراضي الدولة واستصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة ولاية الهيئة، وكذلك آخر تطورات تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، حيث حضر الاجتماع عبدالحميد النجاشي مستشار الهيئة، ومحمد يحيي رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة.