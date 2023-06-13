أوكرانيا: انفجارات قوية تهز جنوب مدينة لوهانسك

أفادت تقارير إعلامية، بوقوع انفجارات قوية في الجزء الجنوبي من مدينة لوهانسك، التي تسيطر عليها القوات الروسية، وظهور سحب متصاعدة من الدخان فوق سماء المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأعلنت السلطات المحلية، إطلاق أربعة صواريخ من طراز ستورم شادو على أماكن تموضع القوات الروسية في المنطقة الصناعية بلوهانسك، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.

وسقطت 3 صواريخ للقوات الأوكرانية، فيما أصاب الصاروخ الرابع موقع القوات الروسية ومستودعات الذخيرة الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 216 ألفا و650 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي.