 السياحة السعودية: تسهيلات جديدة لحاملي تأشيرات بريطانيا وأمريكا وشنجن للدخول إلى المملكة - بوابة الشروق
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السياحة السعودية: تسهيلات جديدة لحاملي تأشيرات بريطانيا وأمريكا وشنجن للدخول إلى المملكة

الرياض - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 10:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 10:09 ص

 

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملي تأشيرات المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بجانب تأشيرة شنجن، من الدخول إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن لائحة التأشيرات المعدلة تمنح استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أمريكا أو بريطانيا أو إحدى دول اتفاقية شنجن.

وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة مع إتاحة فرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، فضلا عن التعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للبلاد.


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