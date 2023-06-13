استنكر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، طرح فكرة المساكنة في المجتمع المصري، مؤكدًا أنه لا يجب الحديث عن مثل هذه الموضوعات في الإعلام لأنه يُتابع من ثقافات وفئات مختلفة.

ووصف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ساعة مع نيبال»، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، تواجد الرجل والمرأة في مكان واحد دون عقد زواج تحت مسمى «المساكنة»، بالعلاقة البهيمية والنزوة الشهوانية، معقبًا: «مفيش حاجة اسمها مساكنة دي جريمة».

وأشار إلى أن طرح موضوع المساكنة في الإعلام إذا كان منطلق وجود حالات فردية لبعض الأشخاص ويتم الحديث عنها فلابد من الإعراض عنها من باب أولى، مستشهدًا بالآية القرآنية: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

ونوه بأنه من الممكن طرح الفكرة من باب الوعظ أو التنبيه وتنمية الوازع الديني، ولكن دون تضخيم للأمور، لافتًا غلى أنه يمكن أن يظن بعض المتربصين بالخارج انها ظاهرة موجودة في المجتمع المصري.

وشدد ان التشريع الإسلامي يعلاج المشكلات قبل وقوعها، مؤكدًا أن حسن الاختيار مع مد فترة الخطبة بين الطرفين وبُني الزواج على الأسس المعروفة فإن الطلاق يقل كثيرًا.