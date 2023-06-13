الخارجية الفرنسية تعلن إحباط هجوم على مواقعها الإلكترونية

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أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل بأن وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت إحباط هجوم على مواقعها الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ترجح وقوف روسيا أو جهات مدعومة منها خلف الهجوم.

كما اتهمت السفارات الروسية وملحقياتها الثقافية بالانخراط بـ"حملة تضليل" وبث معلومات ضد فرنسا.

وشهدت فرنسا العديد من الهجمات الإلكترونية مؤخرا.

ففي مارس الماضي، خرج الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية عن الخدمة نتيجة هجوم تبنته مجموعة القرصنة الإلكترونية الموالية لروسيا "نو نيم"، وفق تأكيد خبراء وكالة الأنباء الفرنسية.

وقبل ذلك الهجوم بأسبوع عطل القراصنة موقع مطارات باريس واستهدفوا موقع الإدارة العامة للأمن الداخلي.