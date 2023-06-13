مصطفى شوبير يكشف كواليس استلامه ميدالية الشناوي في نهائي إفريقيا

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، كواليس استلامه ميدالية زميله محمد الشناوي ، في مراسم تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا مساء الأحد.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب دوري الأبطال مساء الأحد، بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله مع نظيره الوداد المغربي في مباراة الإياب من نهائي دوري الأبطال، ليفوز الفريق الأحمر باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: «كاف أبلغنا قبل مباراة الوداد، أنه في حالة فوزنا باللقب سيتسلم 27 شخصا فقط الميداليات الذهبية على المنصة، وهم الـ 20 المتواجدين في القائمة و 7 من الجهاز الفني».

وأضاف: «علمت أنه لا يمكنني الصعود إلى المنصة مع زملائي، ولكن الشناوي أصر على اصطحابي معه وأهداني الميدالية الذهبية بنفسه عقب تسلمها من رئيس كاف».

وأتم: «عندما نادى عليّ الشناوي لأول مرة فوق المنصة قولتله مينفعش، ولكنه زعقلي وقالي تعالى وقلع ميداليته ومنحها لي أثناء المراسم».