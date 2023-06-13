لجنة التجارة الأمريكية تطلب من القضاء وقف استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجن

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تقدمت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بطلب للحصول على أمر محكمة طارئ لوقف استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة ألعاب الفيديو أكتيفجن بليزارد.

وقدمت لجنة التجارة الاتحادية طلبا لإصدار أمر تقييدي مؤقت في محكمة اتحادية يوم الاثنين لوقف الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي 69 مليار دولار. وكانت لجنة التجارة الاتحادية قد اتخذت بالفعل إجراءات قانونية في ديسمبر بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث لوسائل إعلام أمريكية: "نرحب بفرصة عرض قضيتنا في محكمة اتحادية".

وأعلنت مايكروسوفت وأكتيفجن عن الاستحواذ المخطط له في يناير 2022.

وتعتقد لجنة التجارة الاتحادية أن هذا من شأنه أن يمنح مايكروسوفت الكثير من القوة في سوق وحدات التحكم في الألعاب. كما أثار الاستحواذ القلق خارج الولايات المتحدة.

وعارضت هيئات مكافحة الاحتكار البريطانية الاتفاق في أبريل. ومن ناحية أخرى، أعطى منظمو المنافسة في الاتحاد الأوروبي موافقة مشروطة على الصفقة.

ومن خلال عملية الاستحواذ ، تريد مايكروسوفت، مالكة "إكس بوكس"، تأمين ألعاب الفيديو الشهيرة مثل "كول أوف ديوتي" و"أوفرووتش" و"كاندي كراش".