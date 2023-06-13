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«لتعويض حجازي».. اتحاد جدة يفاوض مدافع المغرب

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 12:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 12:48 ص

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود مفاوضات من اتحاد جدة لمدافع المغرب، لتعويض غياب الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان قد أعلن اتحاد جدة نجاح جراحة الرباط الصليبي التي أجراها أحمد حجازي، وسيخضع خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في المباريات الجماعية.

ووفقًا لـ قناة «24 الرياضية» أن المغربي رومان سايس مدافع بشكتاش التركي دخل حسابات نادي اتحاد جدة لتعويض غياب أحمد حجازي.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي اتحاد جدة بدأوا في إجراء محادثات مع الدولي المغربي لضمه في الموسم المقبل.


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