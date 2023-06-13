أوسوريو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين

حرص أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، توجيه رسالة لجماهير نادي الزمالك لطمئنتهم على آخر مستجدات الفريق الأبيض وكيفية التحضير للدخول في سوق الانتقالات الصيفية والتعاقد مع عدد من اللاعبين لتعويض خيبة الخروج خالي الوفاض بدون أي بطولة في الموسم الجاري 2022-2023.

وقال ميدو خلال برنامج (ريمونتادا):" بطمن جمهور الزمالك في خطوات بتنفذ في الوقت الحالي للتطوير والإصلاح، وفي اعتراف من المسؤولين بأن هناك حالة تقصير والأمور يجب أن تتحسن في أسرع وقت لإنجاز المهمة وتحقيق النجاحات".

أضاف:" هناك دعم كبير من مجلس الإدارة والمسؤولين في نادي الزمالك للجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، هناك حالة من الالتزام والجدية لدي اللاعبين في ظل وجود مدرب يحمل سيرة ذاتية محترمة ومدير كرة يدرك أهمية عودة الهدوء لجميع اللاعبين.

أكمل:" الزمالك مطالب بتوفير فلوس في أسرع وقت إذا أراد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين للموسم المقبل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وحتى هذه اللحظة لم يتم حسم موقف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق".

تابع:" أوسوريو طلب التعاقد في مراكز مختلفة مع 4 لاعبين في الموسم المقبل".

أتم:" الجميع يعمل داخل النادي على أرض الواقع لتحقيق كل ما يطلبه أوسوريو، وهذا هو الطريق الوحيد للنجاح في ملف كرة القدم، عندما يكون عندك مدرب كبير وملاعب جيدة لخروج مواهب شابه للاعتماد عليهم والابتعاد عن التعاقد مع لاعبين من خارج النادي".