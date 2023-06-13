أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع المصابين وعائلات ضحايا الحادث الذي وقع في مدينة نوتنجهام.

وقال سوناك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم المستمرة للحادث الصادم الذي وقع في نوتنجهام هذا الصباح، أنا على اطلاع دائم على التطورات"، بحسب صحيفة "الجادريان" البريطانية.

وأكد سوناك أنه "يجب إعطاء الشرطة الوقت الكافي للقيام بعملهم"، مضيفا أن "أفكاره مع المصابين ومع عائلات وأحباء الذين فقدوا أرواحهم".

من جانبها، عبرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن حزنها على الوفيات، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "أشعر بالصدمة والحزن لأن 3 أشخاص فقدوا حياتهم اليوم في نوتنجهام، أفكاري مع المتضررين من هذا الحادث، وأنا ممتنة لخدمات الطوارئ على استجابتهم"، مؤكدة أنها تحدثت مع قائد شرطة نوتنجهامشير لمتابعة الأوضاع.

وكانت شرطة نوتنجهام أعلنت مقتل 3 أشخاص في وسط مدينة نوتنجهام في وقت مبكر من صباح اليوم، مشيرة إلى أنه ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في ارتكابه الجريمة.