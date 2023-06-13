نعى نقيب الصحفيين خالد البلشي، الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي، أحد رموز الصحافة الساخرة وروز اليوسف، الذي رحل اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.



وقال البلشي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أنعي ببالغ الحزن والأسى الأستاذ والزميل الكبير والكاتب الصحفي المبدع عاصم حنفي أحد رموز الصحافة الساخرة وروز اليوسف الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد مسيرة حافلة وممتدة من العطاء.. أدعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه".



كما قدم العزاء لأسرته وتلامذته ومحبيه وللزملاء في مؤسسة ومجلة روز اليوسف.



* كلمات الراحل عاصم حنفي عن السعدني



محمود السعدني هو أحد رواد الصحافة الساخرة في مصر، والشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدني، وقد ولد في عام 1928، وشارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، وترأس تحرير مجلة "صباح الخير" في الستينات.



كان الكاتب الكبير عاصم حنفي أحد تلاميذ الراحل محمود السعدنى، الذي تأثر بمدرسته الصحفية الساخرة، ليصبح هو الآخر أحد أبرز كُتاب الصحافة الساخرة في مصر.



تحدث حنفي عن السعدني، في لقاء تليفزيوني على فضائية "دي إم سي"، وقال إن السعدني كان يتميز عما حوله من الكتاب العظام بأنه كان الأقرب للشارع بعباراته ومصطلحاته في كتاباته، وإنه كان يختلف عن الكتاب الآخرين معبرا: "كانوا لابسين جوانتي حرير، لكن السعدني كان لابس حديد في إيده اللي ما يعجبهوش كان بيديله بالبوكس، وطاح في ناس مهمين أوي مكانش حد بيقربلهم".



وروى حنفي كواليس بداية علاقته بالكاتب الكبير السعدني قائلا: "كنت صحفي في روز اليوسف وطلب محمود السعدني اني أشتغل معاه في مجلة 23 يوليو اللي كانت بتصدر وقتها من لندن.. اتكلت على الله وسافرت وأعجبت بيه من أول لقاء عام 1978".



وتابع: "كنا أصدقاء جدا لحد ما مات سنة 2010؛ لأننا عشنا مع بعض 8 سنوات في لندن، ناكل سوا وننام سوا في نفس الغرفة، فعرفته كويس أوي وفتحلي قلبه".



وأضاف: "كان للسعدني علاقات صداقة مع ناس كتير، لكن لما بيحب يدي ثقته لحد كان لازم يختبره جدا، وهو دخلني في خمسين اختبار عشان يديني ثقته ونصبح أصدقاء، فكنت شبه ابنه".



وأوضح حنفي أنه تأثر بمدرسة السعدني في بداية حياته: "السعدني إداني فرصة إني أقلده في بداية شغلي، ومانزعجش أبدا، لكن بعد كده نقدت كتاباته فصبر مرة والتانية وبعدين قالي تحب أرد عليك، وأنقدك أنا كمان قولتله لا أرجوك بلاش".



وتذكر حنفي أحد المواقف المسؤولة للسعدني كرئيس تحرير أكبر مجلة في مصر وقتها وهي "صباح الخير"، عندما تعرضت مصر لأزمة نقص في الفول على حد قوله، قائلا: "في مرة تعرضت مصر لأزمة نقص في الفول المدمس، السعدني قعد مع واحد من تجار الفول اسمه سيد مخيمر اللي قال مصر ممكن تحل الأزمة في 3 أيام، بعدها استدعى السعدني وزير الداخلية أمين الاتحاد الاشتراكي، وقاله إن في خبير عالمي يقدر يحل الأزمة، ولما الدولة نفذت النصائح مخيمر اتحلت المشكلة في 3 أيام، بعدها كان مخيمر الضيف الدائم في اجتماعات وزارة الداخلية وغيره باعتباره رجل شارع، ودي كانت طريقة السعدني في حل المشاكل".





