دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ببراءته أمام هيئة المحكمة الفيدرالية بميامي، حيث نفى ترامب جميع التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية، مؤكدا أنه "غير مذنب".

وأدلى ترامب، بإفادته بعد الاستماع إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده والتي تشمل 37 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أسرار حكومية عبر احتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا بعد مغادرته منصبه، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، "نحن أمة في حالة تدهور"، وذلك قبيل مثوله أمام هيئة المحكمة.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى على المنصة ذاتها: "هذا أحد الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلدنا.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام المحاكم خلال أقل من 3 أشهر، بعدما وجه مكتب المدعي العام بمانهاتن اتهامات في مارس الماضي إلى الرئيس السابق تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عن علاقة غير شرعية جمعت بينهما، لكن لائحة الاتهام الجديدة تمثل أول اتهامات فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق.