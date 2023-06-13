بوتين: خسائر الجيش الأوكراني عشرة أضعاف الخسائر الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي خسر جنودًا أقل بعشر مرات من نظيره الأوكراني الذي يشن هجوما مضادا.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع صحفيين عسكريين - نقلته وكالة تاس الروسية - أن الجيش الأوكراني تكبد "خسائر مهولة"، مشيرا إلى أنه من المفهوم أن يسجل الطرف المدافع أقل الخسائر في الأرواح.

وقال بوتين: "لكن مع ذلك، هذه النسبة من 1 إلى 10 في مصلحتنا، إذا جاز التعبير لدينا خسائر أقل بعشر مرات من القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي حديثه عن خسائر المدرعات الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي، أنها أكثر خطورة، لقد فقدوا أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 عربة مدرعة من مختلف الأنواع خلال هذا الوقت "فترة الهجوم المضاد".

وأضاف: "هذا ما نراه فقط.. هناك أيضًا خسائر لا نراها ناتجة عن ضربات أسلحة دقيقة بعيدة المدى ضد قوة بشرية ومعدات مكدسة.. وهذا يعني، في الواقع، خسائر أكبر".

وتابع: "كما يبدو لي، فإنهم سيقرون ذلك، إذا قاموا بإحصاء محايد، وانطلاقًا مما رأيته من مصادر غربية مفتوحة، فإنهم يقولون عن نفس الشيء في الواقع".

وامتنع الرئيس الروسي، عن الحديث عن الخسائر في صفوف القوات الروسية، وأحال الأمر إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال إن الهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ في 4 يونيو، لا يزال مستمرا، مؤكدا أن كييف لم تنجح على أي صعيد.