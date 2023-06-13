ناشد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بتشكيل حكومة ليبية مؤقتة للإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية بالبلاد، موضحا أن الاقتراح موضع توافق من الأطراف كافة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أن تشكيل الحكومة الجديدة؛ أصبح ضرورة قصوى في ظل تواجد حكومتين إحداها بمنطقة الشرق والأخرى بالغرب، متابعا: «نحن نريد حكومة محايدة بعيدة عن الانحياز لأية جهة، تتكون من 15 وزير مهمتها في الدرجة الأولى الانتخابات».

وتابع: «من غير المقبول أن تكون هناك حكومتان منقسمتان في البلاد، وكل حكومة تشرف على انتخابات الشرق أو الغرب»، موضحا أنه سيجرى تشكيل فريق مكون من مجلسي النواب والدولة؛ لتزكية الأسماء المرشحة ويتم اختيار أعضاء الحكومة الجديدة؛ بناء على إجماع مجلس النواب.

وبشأن ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية، أكد أن القانون يعتبر القائد العسكري مستقيل عقب إعلانه الترشح للانتخابات، مضيفا أنه في حال عدم نجاحه بالانتخابات يجوز له العودة إلى عمله، مشيرا إلى تقدم آلاف المرشحين لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى أكثر من 100 مرشح لمنصب الرئاسة.