جمعيات الحفاظ على الأشجار ببريطانيا تطلب من المواطنين المساعدة في ريها خلال الصيف

طلبت الجمعيات الخيرية المعنية بالحفاظ على الأشجار في بريطانيا من المواطنين، المساعدة في ري الأشجار الموجودة بالمناطق الحضرية، بينما تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل صيف يتسم بارتفاع الحرارة والجفاف بشكل متزايد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وكانت بريطانيا شهدت في العام الماضي، الطقس الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن التعرض لموجات الحرارة الأطول والأكثر شدة، سيصير أكثر حدوثا بسبب تغير المناخ.

وقال نشطاء الحفاظ على البيئة إن أشجار الشوارع التي تمت زراعتها حديثا تحتاج إلى ما يصل إلى 50 لترا من المياه أسبوعيا خلال أشهر الصيف أثناء الأعوام الثلاثة الأولى.

ويُعتقد أن ما يتراوح بين 30 و50% من أشجار الشوارع المزروعة حديثا تهلك خلال العام الأول، بحسب ما ورد في أحدث مسح لمعدلات هلاك الأشجار.

وكانت جمعية زراعة الاشجار أطلقت في عام 2020 حملة ري سنوية، لتشجيع المواطنين على ري الأشجار وتحسين فرصها في البقاء على قيد الحياة.