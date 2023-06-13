الحكم على مستشار بشركة نفط حكومية فنزويلية لدوره في مخطط اختلاس

اعتذر المستشار العام السابق لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي في إس إيه) بشدة يوم الاثنين عن قبول أكثر من 11 مليون دولار من الرشاوى لدوره الداعم في مخطط الاختلاس الحكومي وغسل الأموال الذي يمتد من بلاده إلى جنوب فلوريدا وإلى أوروبا.

وحكم على ألفارو ليدو ناس، المحامي الذي شغل أيضا منصب أمين مجلس إدارة الشركة ، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمر بسداد أموال الرشوة إلى الحكومة الأمريكية في إطار العقوبة التي فرضتها قاضية المقاطعة الأمريكية كاثلين ويليامز. كما تم تغريمه 7500 دولار.

ووصفت القاضية مؤامرة الفساد الأجنبية بأنها "سرطان يتصرف مثل الفيروس" ، لكنها حكمت على ليدو ناس بعقوبة أخف بعد أن قال كل من محامي الدفاع والمدعين الاتحاديين إن المدعى عليه قدم مساعدة هائلة في قضية غسل الأموال الضخمة التي بلغت قيمتها 2ر1 مليار دولار.

ومنذ عام 2018 ، أسفرت القضية عن اتهامات بغسل الأموال ضد عشرات المتهمين ، معظمهم من المسؤولين الفنزويليين ورجال الأعمال الدوليين الذين لهم صلات سياسية بقادة حكومة كاراكاس.

وعلى الرغم من مساعدته الكبيرة، أوصى المدعي العام كورت لونكنهايمر بحبس ليدو ناس لمدة ثماني سنوات، أقل من الحد الأقصى البالغ 10 سنوات.

ووصف محامي الدفاع عن ليدو ناس، أوسكار رودريجيز، هذا التخفيف بأنه "محافظ" وطالب بعقوبة أقل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن الأدلة الداخلية لموكله ساعدت في إدانة متهمين آخرين وأن حياته كانت مهددة.

وقررت القاضية عقوبة مخففة على ليدو ناس لأنها قالت إنها ستكون أكثر اتساقا مع عقوبة مسؤولي (بي دي في إس إيه) الآخرين الذين أبرموا صفقات الإقرار بالذنب في القضية.