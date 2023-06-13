مدبولي: الشركات المصرية منفتحة على نقل خبراتها للعراق في مجال إعادة الإعمار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، العراق بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات.



وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، عُقد بالعاصمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، إن الموازنة تتضمن خطوات إجرائية وحلولا عملية لتأخر تنفيذ المشروعات، معربا عن تيقنه من أن هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاس إيجابي على برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار من جانب شركات مصرية في إطار العديد من الآليات المختلفة.



وأوضح أنّ الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها للعراق في مجال التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدا إمكانية الشراكة مع مع شركات عراقية في هذا الشأن.



ولفت إلى أنّ اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تناول العديد من موضوعات التعاون المشترك، والتي تم التوافق عليها في الاجتماعات التحضيرية الوزارية، وما سبقها من اجتماعات على مستوى الخبراء.



ونوه بأن هذا التوافق يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار وتعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي والإسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.