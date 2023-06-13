حفيد على باشا مبارك: جدي صاحب تخطيط القاهرة الخديوية وأتمنى تفادي نقل رفاته

علق عماد الدين مصطفى، حفيد على باشا مبارك، على قرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لتقييم الموقف الخاص بنقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، مؤكدًا: «خطوة مُهمة».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن جده له الكثير من الإنجازات خلال عصر الخديوي إسماعيل، وتم تكليفه بقيادة المشروع العمراني المعماري بإعادة تنظيم القاهرة على النمط الحديث، مؤكدًا أنه صاحب تخطيط القاهرة الخديوية وهو من شق الشوارع والميادين وأدخل الإضاءة والمياه إليها.

وأشار إلى أنه أسند إليه العديد من الوزارات مثل الري والقناطر الخيرية وأخرها وزارة التعليم، منوهًا أنه افراد عائلته يشعرون بالألم تجاه نقل مقبرة جدهم علي باشا مبارك.

وأعرب عن تمنيه تفادي نقل المقبرة الخاصة بجده، لأنها مرتبطة بوجود وقف خيري عليها تبلغ مساحته ثلاثين فدان من المنصورة لرعاية المدفن، إلى جانب ضمها لأجيال كثيرة بخلاف علي باشا مبارك، متسائلًا عن موقف أرض الوقف الخيري المتعلقة بالمدفن.

وشدد أنه علي الرغم من أن نقل مقبرة جده موضوع مؤلم بالنسبة لهم، إلا أنهم لن يمكنهم الاعتراض على هذا الإجراء طالما في صالح عملية التطوير المتعلقة بالقاهرة الخديوية، لافتًا إلى ضرورة إيجاد بديل آخر يليق بمكانة جده وأن يكون المكان مناسبًا.