أعلنت السلطات السعودية المختصة، اعتقال 12 شخصا من مروجي المخدرات خلال حملات أمنية في منطقة تبوك، شمالي المملكة.

ونشر حساب الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية، مقطعا مصورا أظهر فيه الأشخاص المعتقلين، لافتا إلى أن المشتبه فيهم قد اتخذوا 3 منازل أوكارًا لـ«ترويج المخدرات وتنفيذ عملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم».

وأوضحت السلطات أنها ضبطت بحوزة المتهمين 2,112 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و4.7 كيلوجرام من مادة الحشيش ومادة الأفيون.

كما صادرت أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وكاميرات مراقبة وهواتف متنقلة ومبالغ مالية.

🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على (12) مروجًا، اتخذوا (3) منازل أوكارًا لترويج المخدرات وتنفيذ عملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم فيها.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/fytpWCQecZ — الأمن العام (@security_gov) June 12, 2023

وبحسب البيان، جرى إيقاف المطلوبين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت قبل نحو ثلاثة أيام عن مداهمة وكرين لترويج المخدرات، حيث قبضت على سبعة أشخاص متهمين بالترويج. وقال جهاز الأمن العام السعودي إن إدارة التحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة منطقة الرياض نفذت عملية أمنية ميدانية، حيث تم ضبط المتهمين، فيما حاول أحدهم الهروب بمركبته، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس». وضبطت الشرطة أكثر من 67 ألف قرص خاضع للتداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدرة وكيلوجرام من الحشيش، كما عثرت على سلاحين ناريين وذخيرة حية ومبالغ مالية.