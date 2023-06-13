الصين تسعى إلى تعزيز دمج التعليم المهني مع الصناعة



تسعى الصين إلى مزيد من دمج التعليم المهني مع الصناعات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، والدوائر المتكاملة، بحسب خطة أصدرتها عدة هيئات حكومية.

وبحسب الخطة، تعتزم الصين دعم الشركات التي ستشارك في مجال التعليم المهني لجمع الأموال من خلال إدراجها في البورصة أو بيع السندات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما سيسمح بتمويل مشاريع التعليم المهني المؤهلة عن طريق السندات الحكومية المحلية الخاصة.

وقال المسئول باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليو مينج، في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيسمح للشركات بالاستثمار في المدارس المهنية برأس المال والتكنولوجيا والإدارة.

وأضاف ليو أنه يجب إعطاء أولوية للتصنيع المتقدم والطاقة الجديدة والمواد الجديدة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، لدى تعديل المدارس المهنية مقرراتها الدراسية لتتناسب بشكل أفضل مع الاحتياجات الصناعية.

وسيتم تسريع إعداد مقررات الرعاية الصحية ورعاية المسنين ورعاية الأطفال والتدبير المنزلي.

وقال سون تشيتشنج، وهو مسؤول أيضا ضمن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في الإيجاز الصحفي، إنه ستتم إضافة نحو 200 مدرسة مهنية وجامعة متخصصة إلى المؤهلين لتلقي الدعم المالي.

وزاد حجم الاستثمار في التعليم المهني ضمن الموازنة المالية الوطنية بنسبة 2ر6% سنويا من عام 2018 إلى 2022، حيث بلغ إجمالي التمويل 8ر1 تريليون يوان.