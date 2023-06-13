رئيس مياه الغربية: تنفيذ خطة لمواجهة تجمعات الأمطار بالمحافظة

قال المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالغربية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه جارِ رفع مياه الأمطار على مستوى أفرع الشركة عقب سقوطها، بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء.

وأشار، إلى أنه تم تمركز المعدات وفريق الطوارئ؛ لرفع مياه الأمطار حال سقوطها، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة، ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.

كما وزعت أفرع الشركة السيارات والمعدات، وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة، وتم رفع المياه من الأماكن المغمورة بها لسيولة حركة المواطنين وانتظام حركة المرور.

وناشد رئيس الشركة، المواطنين حسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء مخلفات داخلها قد يعرضها للانسداد، وأهاب المواطنين التواصل مع الشركة في حال الشكاوى والاتصال برقم الطوارئ 125 من أي خط أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01200366333.