واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة حجمها 325 مليون دولار لأوكرانيا ستشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي وأنواعا أخرى من الذخيرة ومركبات.

وتقدم الولايات المتحدة مساعداتها إلى أوكرانيا باستخدام سلطة رئاسية تعطي الرئيس الحق في نقل المواد والخدمات من المخزون الأمريكي دون موافقة الكونجرس خلال حالات الطوارئ، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.