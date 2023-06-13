 واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يونيو 2023 8:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 8:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 8:18 م

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة حجمها 325 مليون دولار لأوكرانيا ستشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي وأنواعا أخرى من الذخيرة ومركبات.

وتقدم الولايات المتحدة مساعداتها إلى أوكرانيا باستخدام سلطة رئاسية تعطي الرئيس الحق في نقل المواد والخدمات من المخزون الأمريكي دون موافقة الكونجرس خلال حالات الطوارئ، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك