كريم الشناوي يعتذر لفريق إخراج «الهرشة السابعة» لهذا السبب

حرص المخرج كريم الشناوي على تقديم اعتذار لفريق إخراج مسلسل الهرشة السابعة، بسبب تجاهل تكريمهم اليوم بحفل كأس إنرجي للدراما.

وكتب كريم الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اعتذار واجب.. انهاردة كان في جائزة المفروض استلمها من راديو NRJ عن إخراج مسلسل الهرشة السابعة، وبسبب ظروف السفر مكنتش هبقى متواجد واتفقت مع المنظمين من أسبوع أن دي فرصة عظيمة أن يستلم الجائزة رانيا رشدي وسارة النادي وأمينة عبد الوهاب من فريق الإخراج.

وتابع: لأن الحقيقة الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة جماعية ودي فرصة أن الناس تشوف جزء من الفريق اللي تعب جدا عشان العمل يطلع بشكل مرضي.

واستكمل الشناوي: المهم الثلاثة بنات وصلوا اليوم كما تم الاتفاق وانتظروا التكريم ومطلعوش لاستلام الجائزة، تواصلت اثناء الحفل مع المنظمين عشان الاتفاق واعتذروا وقالوا أن ده خطأ مش مقصود وهيتم تداركه وأنهم هيطلعوا.. لكن الحفل انتهى بدون تكريمهم واستلامهم الجائزة.

وأضاف: معنديش أي تعليق على تصرف القائمين على الاحتفال، الأمر متروك لهم ولتقديرهم اذا كانت الجوائز بنستحقها على شغلنا اللي تعبنا فيه ولا حضورنا الحفلات.. أنا بس حابب أقول لرانيا وأمينة وسارة أني اسف جدا على الموقف ده.

واختتم: وأننا بنعيش ونتعلم ونعيش ونتأكد أن أهم مؤشر لنجاح شغلنا بنشوفه واحنا ماشيين في الشارع وأننا نتبسط واحنا شغالين.. أنا اسف مرة ثانية وشكرا لكل صناع الهرشة السابعة ونقفل الصفحة ونركز في مشروعنا القادم.