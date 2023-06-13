 رئيس الكونغو: إفريقيا لا يمكن أن تظل صامتة بشأن الصراع الروسي - الأوكراني - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يونيو 2023 8:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

رئيس الكونغو: إفريقيا لا يمكن أن تظل صامتة بشأن الصراع الروسي - الأوكراني

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 7:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 7:36 م

قال رئيس الكونغو ديني ساسو نجيسو، إن إفريقيا لا يمكن أن تظل صامتة فيما يخص الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ديني ساسو نجيسو، في تصريحات أوردتها شبكة "إفريقيا نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني: "جميعنا نعاني من الآثار المباشرة لهذه الحروب على شعوبنا، فالتضخم يزداد في كل مكان ونعتقد أن إفريقيا لا يمكن أن تظل صامتة أو غير مبالية في مواجهة مثل هذه المأساة".

وأوضح الرئيس الكونغولي، أنه تم الاتفاق على أن عددا قليلا من رؤساء الدول -في الواقع رئيس واحد لكل منطقة فرعية في وسط إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يمكن أن يسافروا إلى أوكرانيا وروسيا لإيصال رسالة عن السلام.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من اجتماع العديد من رؤساء دول القارة الإفريقية في كييف وموسكو للتوسط في السلام، مع تزايد المخاوف بشأن انسحاب روسيا من الاتفاق الأوكراني الذي يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة بأمان خلال الحرب من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك