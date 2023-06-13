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سيعرض متحف اللوفر في باريس خمس قطع فنية نادرة نقلت من العاصمة الأوكرانية كييف لحمايتها من مخاطر الحرب.

وتنتمي القطع الفنية، التي ستعرض غدا الأربعاء، لمجموعة تضم 16 عملا نُقلت سرا الشهر الماضي من متحف بوهدان وفارفارا خانينكو في العاصمة الأوكرانية كييف، ليتولى متحف اللوفر حمايتها في باريس، بحسب وكالة "رويترز".

ونُقلت الأيقونات إلى فرنسا عبر بولندا وألمانيا في قافلة خاصة.

وأشارت "رويترز" إلى أن معظم الأيقونات المنقولة عبارة عن لوحات فنية لقديسين يحظون بمكانة كبيرة لدى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

كما يعود تاريخ أربعة من القطع الفنية، وهي لوحات مرسومة على الخشب من دير سانت كاترين في سيناء، إلى القرن السادس وأوائل القرن السابع.

أما القطعة الخامسة من الفسيفساء الدقيقة تمثل القديس نيكولاس وتعود للقسطنطينية أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل الرابع عشر ولها إطار ذهبي.

وسيتم الاحتفاظ بباقي القطع الذي يبلغ عددها 11 في مخازن متحف اللوفر.