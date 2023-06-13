واشنطن: إصابة 22 جنديا أمريكيا بسبب حادث مروحية في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الاثنين، عن إصابة 22 شخصا من أفراد الجيش الأمريكي في أعقاب "حادث طائرة مروحية" في شمال شرق سوريا.

وأسفر الحادث، الذي وقع أول أمس الأحد، عن إصابات "بدرجات متفاوتة"، بحسب ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية في بيان.

وقالت القيادة، إن "الجنود يتلقون العلاج من إصاباتهم، وتم إجلاء 10 إلى منشآت رعاية أعلى خارج منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية"، وأضافت أن "سبب الحادث قيد التحقيق، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي نيران للعدو".

وتم نشر قوات أمريكية في سوريا عام 2015 لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم في القتال ضد تنظيم داعش.