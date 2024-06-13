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انطلقت أعمال القمة الخمسين لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ، الخميس، بمدينة بورجو إينيازيا الإيطالية.

ووصل قادة الدول الأعضاء بمجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان، إلى مقر انعقاد القمة في مدينة بورجو إينيازيا الإيطالية.

ويشارك في أعمال القمة أيضا رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتهية ولايتها أرسولا فون دير لاين، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومن المقرر أن تناقش القمة الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة، ومواضيع تتعلق بالهجرة وتغير المناخ والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الاقتصادي العالمي.

وهذه هي المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة المجموعة، حيث استضافتها لأول مرة في مدينة البندقية عام 1980 وسادسها بمدينة تاورمينا عام 2017.