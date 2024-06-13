تقارير عبرية: محكمة في إسرائيل تؤيد تمديد إغلاق قناة الجزيرة

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن المحكمة الجزئية في تل أبيب قررت تمديد إغلاق قناة الجزيرة العربية، بأمر من الدولة لمدة 45 يوما أخرى.

ورأت المحكمة ثبوت علاقة وثيقة بين قناة الجزيرة القطرية وحركة حماس، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الخميس.

وجاء قرار المحكمة في صالح طلب تقدم به وزير الاتصالات شلومو كارهي.

وكان القضاة أيدوا منذ حوالي أسبوع، بالفعل قرار الحكومة بإغلاق القناة لمدة 35 يوما.

ورأى القضاة أن هناك أدلة تثبت أن القناة شكلت تهديدا لأمن الدولة بسبب صلتها الوثيقة بحركة حماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الخميس، نقلا عن المحكمة، أن "هناك وثائق سرية تدعم الاستنتاج بأن حركة حماس تعتبر القناة أداة دعائية لها".

ومثالا على ذلك، تردد أن قناة الجزيرة عرضت في تقرير الطريقة التي يجري بها تدمير ناقلات جنود مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي من أجل إلحاق الضرر بالجنود الإسرائيليين، وفقا للتقارير العبرية.