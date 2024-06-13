وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى تعزيز نشر فروع لشركات الأسلحة في أوكرانيا

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى المضي قدما في نشر فروع لشركات الأسلحة الألمانية والأوروبية في أوكرانيا.

وخلال فعالية ألمانية-أوكرانية عن صناعة الدفاع، قال هابيك في برلين اليوم الخميس إن هناك بالفعل توجهًا يجب تعزيزه.

وأوضح الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس أن على الحكومات الآن أن تكتشف ما هو مطلوب لتحقيق ذلك، على سبيل المثال في شكل ضمانات أو دعم مالي.

وحسب معلومات واردة من العاصمة الأوكرانية كييف، افتتحت شركة راينميتال الألمانية للأسلحة وأوكرانيا أول مصنع مشترك لإصلاح الدبابات في الجمهورية السوفيتية السابقة أول أمس الثلاثاء، وبعد ذلك بقليل، أعلنت أكبر شركة ألمانية لتصنيع الأسلحة في دوسلدورف اعتزامها إنتاج مركبة المشاة القتالية "لينكس" في أوكرانيا.

وتطرق هابيك في حديثه إلى لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث قال إن الرئيس الأوكراني سأله عن سبب بطء توريد العتاد العسكري من ألمانيا، وأردف هابيك أنه قال إنه لا يوجد فعليا عذر لهذا معترفا بالتقصير ومطالبا ببذل المزيد.

من جانبه، أفاد وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أولكسندر كاميشن، بأن هناك ثلاث شركات أسلحة ألمانية موجودة بالفعل في أوكرانيا موضحا أنه بالإضافة إلى راينميتال، هناك شركتان أخريان هما شركة "كيه إن دي إس" لصناعة الدبابات (سابقا /كيه إم دبليو/ أي كراوس-مافاي فيجمان) وشركة فلنسبورج لصناعة المركبات التي تقدم خدمات من بينها صيانة وإصلاح الدبابات القديمة.

وأكد الوزير الأوكراني مزايا وجود شركات الأسلحة الألمانية في بلاده، وقال: "من الأفضل بكثير إجراء الصيانة محليًا في أوكرانيا. فهذا أسرع، وأكثر كفاءة، وأرخص".

وفيما يتعلق بصيانة المعدات الأكبر، أشار كاميشن إلى أن أوكرانيا أصبحت الآن مجهزة بشكل جيد لافتا إلى أن الحاجة تتركز الآن على الأنظمة الأصغر.