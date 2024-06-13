اتحاد مشغلي المطارات البريطانية ينتقد إعادة فرض حد أقصى للسوائل المسموح بحملها في حقائب اليد

انتقد اتحاد مشغلي مطارات المملكة المتحدة إعادة الحكومة البريطانية فرض حد أقصى للسوائل التي يزيد حجمها عن 100 مل المسموح بحملها في حقائب اليد في بعض المطارات البريطانية.

وقال اتحاد مشغلي المطارات، وهو الهيئة التجارية لمطارات المملكة المتحدة، إن هذه الخطوة خلقت "حالة من عدم اليقين" للركاب في أكثر الأوقات ازدحاما في العام ولم تترك للمطارات سوى وقت ضئيل للاستعداد للتغييرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وطلبت الحكومة من جميع المطارات تركيب أجهزة مسح ضوئية جديدة تسمح بحمل الركاب سوائل يصل حجمها إلى لترين في حقائب اليد عندما يمرون عبر نقاط التفتيش الأمنية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مطارات كبرى مثل هيثرو وجاتويك ومانشستر تخلفت عن الالتزام بالموعد النهائي الأخير، المحدد في الأول من يونيو الجاري، لتثبيت التكنولوجيا بسبب التحديات اللوجستية.

ومع ذلك، التزمت مطارات أصغر مثل لندن سيتي، وتيسايد، ونيوكاسل، وليدز برادفورد، وأبردين، وساوثيند بالوقت المحدد.

وأعلنت وزارة النقل، الجمعة الماضي، بشكل غير متوقع أنه بحلول 9 يونيو الجاري، ستتم إعادة العمل بالقاعدة القديمة التي تسمح فقط بدخول السوائل والمواد الهلامية والمعاجين التي يقل حجمها عن 100 مل عبر نقاط التفتيش الأمنية.

وقالت وزارة النقل إن "الخطوة المؤقتة تهدف إلى تمكين إجراء المزيد من التحسينات على أنظمة نقاط التفتيش الجديدة ولن تؤثر إلا على عدد صغير من الركاب".

ومع ذلك، أثارت خطوة الحكومة قلق مديري المطارات الذين أعربوا عن خشيتهم ألا يكون لدى الموظفين الوقت الكافي للاستجابة لهذا التغيير.

وقالت كارين دي، الرئيس التنفيذي لاتحاد مشغلي المطارات، إن "هذه التغييرات الأخيرة التي تم الإعلان عنها الجمعة الماضي، والتي تم الإعلان عنها دون سابق إنذار، خلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة للركاب مع دخول المطارات في أكثر فتراتها ازدحاما في العام".