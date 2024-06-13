قوة إسرائيلية تقتحم بلدة شمالي الضفة الغربية وتحاصر منزلا

اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الخميس، بلدة قباطية قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وحاصرت منزلا.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا، بينما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية للبلدة، وأغلق محيط المنزل، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال محافظ جنين كمال أبو الرب إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مخيم جنين ويجرِّف شوارع حيوية، ويمنع المرضى والطواقم الطبية من الوصول إلى المستشفى الحكومي.

وأضاف لـ"الأناضول" أن "السلطات الإسرائيلية أبلغت رسميا الارتباط المدني الفلسطيني (جهة الاتصال مع الاحتلال)، بمنع دخول أو خروج أي مواطن من مخيم جنين حتى إشعار آخر"، مرجحا أن "العملية العسكري قد تطول، وقد يكون هناك بعض الأهداف منها".

وفجر الخميس، اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، واندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وقالت مصادر طبية لـ"الأناضول" إن مواطنا على الأقل أصيب في المواجهات ونُقل إلى مستشفى للعلاج.

وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية لهدم بيوت أو اعتقال ما يسميهم مطلوبين، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين خلال هذه الاقتحامات.



