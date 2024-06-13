تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على مخابز ملوي بالمنيا استعدادا لعيد الأضحى

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة بالمخابز البلدية ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأية ممارسات احتكارية ضد المواطنين.

ومن جانبه قاد اليوم، تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق أحياء مدينة ملوي، وبرفقته أيمن إسماعيل مدير مكتب تموين المدينة، ومحمد حسن مدير التفتيش المالي والإداري، وعدد من الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 مخالفة تموينية تنوعت مابين: عدم إعطاء بون ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان ـ عدم نظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أبو سداح، أنه سيتم تنفيذ تلك الحملات تباعا وبصفة مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بكل قرى المركز والمدينة للتأكد من انضباط أصحاب المخابز بجودة رغيف الخبز.