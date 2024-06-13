شركات صناعة السيارات في جنوب إفريقيا تطالب بإعادة تشغيل خط سكة حديد

تجري شركة فولكس فاجن الألمانية وغيرها من شركات صناعة السيارات العاملة في جنوب إفريقيا، محادثات مع شركة النقل والخدمات اللوجيستية الحكومية لإعادة تشغيل خط سكة حديد بين أحد المراكز التجارية الرئيسية للبلاد وميناء لتصدير السيارات على بعد حوالي 700 ميلا عن المركز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركات ومنها فولكس فاجن وإيسوزو موتورز اليابانية ترغب في التعاقد مع شركة خاصة لتشغيل الخط الذي يربط بين إقليم جاوتنج ومدينة جكبيرث التي كانت تعرف سابقا باسم إليزابيث بورت لكي ينقل السيارات في الاتجاهين.

وتعتمد الشركات مثل فولكس فاجن وإيسوزو حاليا على الشاحنات لنقل السيارات من مصانعها القريبة من جكبيرث إلى جاوتنج أكبر سوق سيارات في جنوب أفريقيا. كما ستستفيد الشركات التي لها مصانع في إقليم جاوتينج مثل فورد موتور الأمريكية وبي.إم.دبليو الألمانية والتي يمكنها استخدام الخط لنقل سياراتها إلى الميناء الساحلي للتصدير بدلا من الاعتماد على ميناء دوربان المزدحم.

وقالت مارتينا بيانه رئيسة مجلس إدارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن جنوب أفريقيا، إن أغلبية السوق المحلية موجودة في إقليم جاوتنج. والشركة تنقل حاليا كل سياراتها على الشاحنات التي تنقل 8 سيارات في الرحلة الواحدة، إلى جانب مخاطر الطريق والانبعاثات الكربونية؛ ما يؤدي إلى زيادة التكاليف.

وتعتبر شركات السيارات أحدث قطاع يطالب بحل لخدمة نقل البضائع بالقطارات المنهارة التي تقدمها شركة ترانس إس.أو.سي ليمتد الحكومية. وبسبب تدهور هذه الخدمة تراجعت صادرات جنوب أفريقيا من الفحم وخام الحديد إلى أقل مستوياتها منذ عشر سنوات. وفي مارس الماضي نشرت الشركة الحكومية وثيقة تحدد شروط وقواعد تشغيل قطارات تابعة لشركات خاصة للمرة الأولى على شبكة السكك الحديدية التابعة لها.