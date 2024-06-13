 بريطانيا.. حزب العمال يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا شكل الحكومة المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا.. حزب العمال يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا شكل الحكومة المقبلة

وكالات
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 3:27 م

تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الرابع من يوليو، بالاعتراف بدولة فلسطينية للمساهمة في إحياء عملية السلام.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، جاء في برنامج الحزب الانتخابي، ويضم مجموعة من السياسات التي سيطبقها إذا شكل الحكومة المقبلة، «إقامة دولة فلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني».

وذكر الحزب في البرنامج: «نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية للمساهمة في إحياء عملية السلام مما سيؤدي إلى التوصل لحل الدولتين بحيث تعيش إسرائيل في أمن وأمان مع دولة فلسطينية يمكن إقامتها وذات سيادة».

وقالت الحكومة الحالية، التي يقودها المحافظون، في وقت سابق إن بريطانيا قد تعترف رسميا بدولة فلسطينية قبل نهاية عملية السلام وإنه لا بد من منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة «منظورا سياسيا لطريق موثوق به يؤدي إلى دولة فلسطينية ومستقبل جديد».

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية في مايو، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل التي وجدت أن عزلتها تزداد بعد مرور ثمانية أشهر منذ اندلاع الحرب على غزة.


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