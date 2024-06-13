إسبانيا: ندعو الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين

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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الإسبانية مدريد، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال سانشيز: "ندعو باقي الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين، وهذا هو السبيل الوحيد للحل وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوة بهذا الخصوص".

وأضاف: "علينا أن نبذل ما بوسعنا لإيقاف نزيف الدماء (في غزة) والرئيس أردوغان يقوم بالأمر ذاته ونتحرك في الاتجاه نفسه".

ونهاية مايو، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطين.