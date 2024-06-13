ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوياته منذ 10 شهور

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الوزارة، أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع بمقدار 13 ألف طلب إلى 242 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 8 يونيو الحالي، مقابل 229 ألف طلب خلال الأسبوع السابق، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 225 ألف طلب.

ووصل عدد طلبات إعانة البطالة مع الارتفاع غير المتوقع، خلال الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي يوم 12 أغسطس 2023، عندما سجل 248 ألف طلب.

وفي الوقت نفسه، وصل متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا إلى 227 ألف طلب بارتفاع قدره 4750 طلبًا عن الأسبوع السابق الذي سجل 222.25 ألف طلب، وفقا للبيانات غير المعدلة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم أول يونيو الحالي ارتفع بمقدار 30 ألف طلب إلى 1.82 مليون طلب.

كما ارتفع متوسط عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و796.75 ألف طلب بارتفاع قدره 8500 طلب عن الأسبوع السابق، وكان مليون 788.25 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة، أن عدد الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع خلال مايو بمقدار 272 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 165 ألف وظيفة خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بنحو 185 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقابل 175 ألف وظيفة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 4%، مقابل 3.9% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة دون تغيير.