رئيس المجلس الأوروبي ينتقد الصين لمقاطعة قمة سويسرا بشأن أوكرانيا

انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قرار الصين بمقاطعة مؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا في الأيام المقبلة.

وقال ميشيل اليوم على هامش اجتماع لقادة مجموعة الدول السبع الصناعية في جنوب إيطاليا: "إنه أمر محبط ألا تحضر الصين".

وذكرت الصين في أواخر الشهر الماضي أنها لن تشارك في مؤتمر السلام بشان أوكرانيا الذي تنظمه سويسرا. وقالت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن بكين أشارت إلى فجوة واضحة بين تنظيم المؤتمر ومتطلبات الصين علاوة على التوقعات العامة للمجتمع الدولي، التي جعلت مشاركة الصين أمرا صعبا.

ومن المتوقع أن يحضر القمة التي ستنعقد في منتجع بورجنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن حوالي 40 حاكم دولة ورئيس حكومة، فضلا عن وفود من 90 دولة ومنظمة.

ولم تتم دعوة روسيا ورفضت القمة باعتبارها دعاية غربية.

وتهدف القمة إلى تمهيد الطريق أمام قمة سلام لاحقة بمشاركة روسية. كما ستناقش الأمن الغذائي والأمن النووي.

وأعلن المركز السويسري الوطني للأمن السيبراني في وقت سابق من اليوم تعرض مواقع إلكترونية حكومية لهجمات قبل أيام من عقد القمة.

وتعرضت مواقع حكومية ومواقع منظمات مرتبطة بالقمة لهجمات قطع الخدمة عن طريق إغراقها بالطلبات.

وقال المركز السويسري للأمن السيبراني في بيان: "إن الهجمات كانت متوقعة ويفترض أنها مرتبطة بالقمة. وأسفرت عن انقطاعات بسيطة في إطار الحجم المقبول المحدد. ولم يتأثر عمل الوحدات المتضررة كثيرا."