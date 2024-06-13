ألمانيا شطبت قروضا بقيمة 17 مليار دولار لـ 52 دولة منذ 2000

أعلنت وزارة المالية الألمانية أن ألمانيا شطبت قروضا بقيمة 8ر15 مليار يورو (1ر17 مليار دولار) كانت مستحقة على 52 دولة من دول العالم منذ بداية القرن الحالي.

نشرت وزارة المالية هذه الأرقام ردا على سؤال من عضو مجلس النواب الألماني ستيفان براندنر عن حزب البديل من أجل المانيا اليميني المتطرف.

وبحسب الوزارة فإن الحكومة توصلت إلى اتفاقات مع 52 دولة لتخفيف أعباء الديون عليها.

وقالت الوزارة إن أكبر دولة استفادت من شطب الديون كانت العراق التي تم شطب 7ر4 مليار يورو من ديونها تلتها نيجيريا 4ر2 مليار يورو ثم الكاميرون 4ر1 مليار يورو.

تضمن استجواب براندنر سؤالا عن مستوى الدين الحالي لألمانيا لدى دول العالم، حيث وصل الرقم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 2ر12 مليار يورو مستحقة على 70 دولة والمناطق الفلسطينية.

وتعتبر أكبر دولة مدينة لألمانيا حاليا مصر بديون قدرها 5ر1 مليار يورو ثم الهند 1ر1 مليار يورو وزيمبابوي 889 مليون يورو.

وقالت وزارة المالية في ردها على السؤال البرلماني إن تخفيف عبء الديون يسهم في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للدول المدينة ويعيد قدرتها على الوفاء بديونها.

تشمل الديون الملغاة الأموال المستحقة من خلال برامج التعاون المالي مع الدول، و المستحقات التجارية من عقود التوريد والائتمان للمصدرين والبنوك الألمانية، خاصة خلال فترة الثمانينيات.

سأل براندنر عما إذا كانت ألمانيا يمكن أن تتحمل عبء إلغاء هذه الديون وقال "بنيتنا التحتية الضعيفة تحتاج إلى كل سنت ... وبخاصة لأن بعض الدول تم شطب ديون عليها عدة مرات دون نجاح. إن الأمل المستمر في تخفيف عبء الديون يزيد بشدة اتجاه هذه الدول نحو الحصول على المزيد والمزيد من القروض".