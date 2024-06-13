بنوك الإمارات تحقق أعلى مستوى في تاريخها باستثمارات تتجاوز 660 مليار درهم

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 1ر21 % لتصل إلى 4ر664 مليار درهم في نهاية الشهر الثالث مع العام الجاري ، مقابل نحو 5ر548 مليار درهم في الشهر المماثل عام 2023، بزيادة تعادل 9ر115 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب المصرف المركزي، زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 8ر1 % مقابل 7ر652 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 7ر4 % مقارنة بنحو 4ر634 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 % مع بلوغها 6ر325 مليار درهم ، بزيادة على أساس شهري نسبتها 6ر1 %، وزيادة على أساس سنوي بنحو 8ر37 %.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 2ر41 % من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 1ر274 مليار درهم ، بارتفاع على أساس شهري بنحو 7ر2 % وعلى أساس سنوي بمقدار 6ر9%.



