 العثور على متسلق ميتا بعد سقوطه من أعلى جبل في ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على متسلق ميتا بعد سقوطه من أعلى جبل في ألمانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 3:47 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 3:47 ص

توفي متسلق بعد سقوطه من قمة زوجسبيتزي، أعلى قمة في ألمانيا، وفقا لما أفادت به الشرطة يوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة متسلقين عثروا على الجثة بعد ظهر الأربعاء. وقد أكد طبيب الطوارئ وفاة الرجل / 34 عاما/.

وتشتبه الشرطة في أن الرجل كان يتسلق بمفرده وسقط من ارتفاع كبير يوم الثلاثاء.

وتعتقد الشرطة أن المتسلق انزلق بعد ذلك حوالي 100 متر على جبل مغطى بالثلوج وتعرض لإصابات أدت إلى وفاته.

ولا تزال الظروف الدقيقة للحادث قيد التحقيق.

وحذرت الشرطة وخدمة الإنقاذ الجبلي من أن الرحلات الجبلية في المنطقة تنطوي على مخاطر حاليا بسبب كميات كبيرة من الثلوج والظروف الشتوية في المرتفعات.


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