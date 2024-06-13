أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مواطن ومقيمين احتياطياً لاتهامهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ؛ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، إلحاقاً بما نشرته بشأن واقعة حريق أحد المباني في منطقة المنقف؛ والتي نتج عنها وفاة 49 مقيماً وإصابة 49 آخرين.

وبحسب ما نشرته جريدة «القبس» الكويتية، مساء الخميس، أضافت النيابة أنه جار استكمال إجراءات التحقيق، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأمس الأربعاء، شهدت الكويت حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة 49 شخصا جرّاء اندلاع حريق هائل في إحدى عمارات السكن الاستثماري بمنطقة «المنقف» التابعة لمحافظة الأحمدي جنوب البلاد، وتستأجرها إحدى الشركات لإيواء عمالها.

وأدى اشتعال النار في مطبخ بالطابق الأرضي من العمارة -المكونة من 6 طوابق- إلى امتداد الدخان والنيران إلى الطوابق العليا، ومحاصرة السكان فيها رغم محاولات الهروب إلى السطح لكن دون فائدة لأن بابه كان مقفلا.

ووجّه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المسئولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق ومحاسبة المسئولين عن حدوثه، «حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا».