المركزي الروسي يوقف التداول بالدولار واليورو

أعلن البنك المركزي الروسي، تعليق التداول بالدولار واليورو ودولار هونج كونج في بورصة موسكو، اعتبارًا من اليوم، وذلك في إطار خطوة تهدف لـ«تقليل المخاطر في السوق المالية الروسية».

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الخميس، أشار المركزي الروسي إلى استمرار تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، موضحًا أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية.

وتأتي الخطوة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو، ومركز المقاصة الوطني، ومستودع التسويات الوطني، وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية، وشركة التأمين «سوغاز».

وكانت وكالة «بلومبرج» ذكرت، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم توسيع نطاق العقوبات على بيع أشباه الموصلات «الرقائق الإلكترونية» وغيرها من السلع إلى روسيا، مستهدفة في ذلك دول ذات طرف ثالث مثل الصين، في وقت تتطلع فيه إلى تقييد قدرات آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.



