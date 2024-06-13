أعلنت وزارة الصحة السعودية، إنقاذ حاج أردني كان قد تعرض لسكتة دماغية، بفضل فريق طبي مختص في علاج السكتات الدماغية عن بُعد، تابع لمستشفى الصحة الافتراضي في الرياض.

ونقلت صحيفة «سبق» السعودية، عن الوزارة قولها، إن إنقاذ الحاج البالغ من العمر 72 عاما، جاء بالتعاون مع مستشفى المدينة العام، حيث قدم الحاج إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة العام، وهو يُعاني من ضعف في الجهة اليسرى وميلان في الوجه، إضافةً إلى تاريخ مرضي يشمل إصابته ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت الوزارة: «على إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتفعيل الكود الطبي الطارئ للسكتات الدماغية، والتنسيق مع مستشفى الصحة الافتراضي لمباشرة الحالة عن بُعد».

وأشارت إلى نجاح الإجراءات العلاجية بعدما تم تشخيص الحالة سكتة دماغية، من قبل استشاري مختص في علاج السكتات الدماغية في مستشفى الصحة الافتراضي، لافتة إلى ملاحظة وجود علامات جلطة في الشريان الأيمن للدماغ.

وقدم الفريق الطبي العلاج اللازم للمريض، كما وجه بإجراء قسطرة دماغية بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية، حيث تمت عملية سحب الخثرة وتوسيع الشريان بنجاح، مما أسفر عن تحسن ملحوظ في الحالة.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تطبيق أكثر من 32 تقنية خلال موسم الحج الحالي، منها 17 جديدة «لأول مرة»، بهدف تحقيق أقصى درجات الراحة للحجاج.

ومن بين تلك التقنيات «الكاونتر المتنقل»، الذي يُستخدم لأول مرة هذا العام، وهو عبارة عن جهاز «تابلت» يمكنه إنهاء إجراءات الحاج في أي موقع دون الحاجة إلى وجوده حول وأمام الكاونترات، وتم استخدامه في مبادرة طريق مكة والمطارات.



