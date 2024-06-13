تراجع معدل البطالة في إيطاليا خلال الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي الصادرة اليوم الخميس تراجع معدل البطالة في إيطاليا بشكل أكبر خلال الربع الأول من عام 2024.

وتراجع معدل البطالة المعدل موسميا إلى 2ر7 % خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 4ر7 % خلال الربع السابق. والذي يعد أدنى معدل منذ الربع الأخير من عام 2008.

وكان معدل البطالة قد بلغ 9ر7 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما إلى 1ر33% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 33 % في الربع السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف عند 62% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9ر61 % في الربع السابق.