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تراجع معدل البطالة في إيطاليا خلال الربع الأول من 2024

د ب ا
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 3:38 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 3:38 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي الصادرة اليوم الخميس تراجع معدل البطالة في إيطاليا بشكل أكبر خلال الربع الأول من عام 2024.

وتراجع معدل البطالة المعدل موسميا إلى 2ر7 % خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 4ر7 % خلال الربع السابق. والذي يعد أدنى معدل منذ الربع الأخير من عام 2008.

وكان معدل البطالة قد بلغ 9ر7 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما إلى 1ر33% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 33 % في الربع السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف عند 62% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9ر61 % في الربع السابق.


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