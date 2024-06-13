مجموعة السبع تؤكد التزامها الراسخ بحل الدولتين

أكدت مجموعة السبع، الخميس، في مسودة البيان الختامي، التزامها الراسخ بحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، معربة في الوقت نفسه، عن «قلقها البالغ» بشأن الوضع على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، عبرت مجموعة السبع أيضاً عن دعمها لاقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ويجتمع قادة مجموعة السبع في قمة تنعقد بجنوب إيطاليا في الفترة من اليوم الخميس إلى السبت المقبل.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي قبل الاجتماع، إن الدول السبع والاتحاد الأوروبي تتوقع أن تقبل حماس على الفور شروط وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها لليوم الـ251 على قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ251 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و105 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و232 شهيدًا، و85 ألفًا و37 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».